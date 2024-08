US-Amerikaner wegen Unterstützung nordkoreanischer IT-Mitarbeiter verhaftet

Photo : YONHAP News

In den USA wurde ein US-Staatsangehöriger wegen des Vorwurfs verhaftet, nordkoreanischen IT-Mitarbeitern zur Beschäftigung bei amerikanischen und britischen Unternehmen verholfen zu haben.Nach Angaben des US-Justizministeriums soll Matthew Isaac Knoot, ein 38-jähriger Einwohner im Bundesstaat Tennessee, nordkoreanischen IT-Mitarbeitern dabei geholfen haben, sich als US-Bürger auszugeben, um eine Anstellung bei amerikanischen und britischen Tech-Unternehmen zu erhalten.Knoot soll außerdem mitgeholfen haben, Zahlungen für diese Arbeit über Konten zu waschen, die mit nordkoreanischen und chinesischen Personen verbunden sind.Er habe von seinem Wohnsitz in Nashville aus eine „Laptop Farm“ betrieben, die den Nordkoreanern Zugang zum Internet in den USA ermöglicht habe. Dies sollte den Anschein erwecken, dass sie sich von den USA aus und nicht vom tatsächlichen Aufenthaltsort China aus einloggen, erklärte das Ministerium.Die nordkoreanischen IT-Mitarbeiter hätten Telearbeit für amerikanische Medien-, Technologie- und Finanzunternehmen geleistet. Zwischen Juli 2022 und August 2023 hätten sie auf diese Weise jeweils mehr als 250.000 Dollar verdient, hieß es weiter.CNN berichtete, dass nordkoreanische IT-Mitarbeiter im Ausland jährlich Hunderte von Millionen Dollar nach Pjöngjang schickten, indem sie Sanktionen umgingen. Das Geld werde für Waffenentwicklungsprogramme verwendet.