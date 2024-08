Koreas Gesandtschaft in Washington zur Zeit des Kaiserreichs soll nationale historische Stätte werden

Photo : YONHAP News

Das Gebäude von Koreas Gesandtschaft in Washington zur Zeit des Kaiserreichs (1897-1910) soll eine nationale historische Stätte werden.Südkoreas Behörde für Nationales Erbe teilte am Donnerstag mit, dass die Eintragung des Gebäudes ins nationale Verzeichnis historischer Stätten im Amtsblatt der US-Bundesregierung angekündigt worden sei.Die Gesandtschaft hatte das Gebäude 1889 bezogen und bildete 16 Jahre lang das Zentrum der diplomatischen Aktivitäten des Kaiserreichs Korea in den USA. Sie musste aufgegeben werden, als Korea durch den Protektoratsvertrag, den Eulsa Vertrag, von 1905 durch Japan seiner diplomatischen Rechte beraubt wurde.Die Behörde für Nationales Erbe kaufte das Gebäude 2012 und ließ es restaurieren. 2018 wurde dort ein historisches Ausstellungszentrum eröffnet.Die Behörde beantragte im März die Aufnahme der Gesandtschaft in das US-Verzeichnis historischer Stätten. Der Denkmalschutz-Ausschuss von Washington D.C. beurteilte, dass die Aufnahmekriterien erfüllt seien.Der Nationalparkdienst der USA wird bis 22. August Meinungen einholen, bevor die Behörde im September die endgültige Entscheidung trifft. Nach der Eintragung in das nationale Register kann die Stätte von Steuererleichterungen und einer Unterstützung durch den US-Fonds Save America’s Treasures profitieren.