Südkorea kann Olympische Spiele in Paris mit Gold-Rekord beenden

Südkorea kann die Olympischen Spiele in Paris mit einem neuen Gold-Rekord beenden.Mit Stand Donnerstag hat Südkorea nach dem Erfolg im Taekwondo bereits 13 Goldmedaillen gewonnen.Damit wurde der bei den Sommerspielen 2008 in Peking aufgestellte Rekord eingestellt. Auch bei den Spielen 2012 in London hatte Südkorea noch einmal 13 Goldmedaillen gewinnen können.Der diesmalige Erfolg überrascht umso mehr, als Südkorea mit 144 Athletinnen und Athleten die kleinste Mannschaft seit den Sommerspielen 1976 in Montreal aufbietet.Das Koreanische Olympische und Sportkomitee hatte fünf Goldmedaillen als Ziel ausgegeben. Dieses wurde bereits weit übertroffen.Die Olympischen Spiele in Paris gehen am Sonntag zu Ende. Südkorea hofft auf mindestens eine weitere Goldmedaille im Taekwondo oder im Modernen Fünfkampf.Neben den 13 Goldmedaillen gewannen Südkoreaner in Paris außerdem acht Silber- und sieben Bronzemedaillen. Damit liegt das Land im Medaillenspiegel auf Platz sechs.