Koreanischer Aktienmarkt verzeichnet neunten Monat in Folge Nettozuflüsse ausländischen Kapitals

Photo : YONHAP News

Ausländische Anleger haben an der südkoreanischen Börse im Juli den neunten Monat in Folge mehr Aktien gekauft als verkauft.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Freitag wurde im Juli ein Nettozufluss von 1,86 Milliarden Dollar bei ausländischen Investitionen in koreanische Aktien gemeldet.Das heißt, dass mehr Geld aus dem Ausland in den südkoreanischen Aktienmarkt geflossen ist als abgezogen wurde.Obwohl seit vergangenem November den neunten Monat in Folge Nettozuflüsse verbucht wurden, verringerte sich das Volumen im Juli verglichen mit Juni. Damals waren es 2,09 Milliarden Dollar.Die Notenbank nannte als Grund für den Nettozufluss positive Erwartungen für die globale Halbleiterkonjunktur. Der Rückgang des Volumens wurde darauf zurückgeführt, dass seit Ende Juli externe Unsicherheiten, darunter US-Beschränkungen für Halbleiterausfuhren nach China, zunahmen. Auch habe es Gewinnmitnahmen gegeben.Bei den ausländischen Investitionen in Wertpapiere, einschließlich Aktien und Anleihen, wurde ein Nettozufluss von 2,24 Milliarden Dollar verbucht.