Südkorea und USA schicken im Oktober gemeinsam entwickelten Koronografen ins All

Photo : YONHAP News

Ein gemeinsam von Südkorea und den USA für die Sonnenbeobachtung entwickeltes spezielles Teleskop wird im Oktober ins All gebracht.Das gaben die südkoreanische Raumfahrtbehörde KASA und das Koreanische Institut für Astronomie und Raumfahrtwissenschaft am Donnerstag bekannt. Die letzte Überprüfung des gemeinsam mit der US-Raumfahrtbehörde NASA entwickelten Koronografen „CODEX“ sei abgeschlossen, hieß es.Ein Koronograf, Coronagraph auf Englisch, ist ein spezielles Teleskop zur Beobachtung der Sonnenkorona, des äußerten Bereichs der Atmosphäre der Sonne.Der von Südkorea und den USA entwickelte Koronograf wird im Oktober vom John-F.-Kennedy-Weltraumzentrum mit der Trägerrakete Falcon 9 des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX gestartet und zur Internationalen Raumstation (ISS) gebracht. Nach einer Probezeit wird das Gerät dort sechs Monate bis maximal zwei Jahre im Einsatz sein.Nach Angaben von Forschern handelt es sich um das erste internationale Kooperationsprogramm in Südkorea, bei dem der gesamte Prozess vom Entwurf bis zur Fertigung, darunter die Entwicklung der Hardware und auch der Software für den Bodenbetrieb, gemeinsam mit der NASA durchgeführt wurde.Für das Projekt setzte die südkoreanische Regierung 20 Milliarden Won (14,6 Millionen Dollar) ein, die USA 30 Milliarden Won (22 Millionen Dollar).