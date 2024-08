Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag mehr als ein Prozent gewonnen.Der Index rückte aufgrund nachlassender Rezessionssorgen in den USA um 1,24 Prozent auf 2.588,43 Zähler vor.Am Montag hatte der Kospi fast neun Prozent verloren. Am Dienstag und Mittwoch folgte eine Erholung, ehe am Donnerstag ein weiterer Rückgang verzeichnet wurde.