Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Tischtennis-Teamwettbewerb der Frauen die Bronzemedaille gewonnen.Im Spiel um den dritten Platz in der Süd Paris Arena siegten Shin Yu-bin, Jeon Ji-hee und Lee Eun-hye am Samstag über die DTTB-Damen klar mit 3:0.Südkorea gewann damit nach 16 Jahren wieder eine Medaille in diesem Wettbewerb.Shin Yu-bin hatte bereits die Bronzemedaille im Mixed-Doppel gewonnen und ist damit zweifache Medaillengewinnerin.