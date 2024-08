Taekwondo-Kämpferin Lee Da-bin gewinnt Bronze in Gewichtsklasse über 67kg

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Taekwondo-Kämpferin Lee Da-bin hat die Bronzemedaille in der Gewichtsklasse über 67 kg gewonnen.Am Samstag (Ortszeit) besiegte sie Lorena Brandl aus Deutschland mit 2:1 und sicherte sich somit ihre zweite olympische Medaille nach Silber in Tokio.Südkorea holte bei diesem Turnier insgesamt zwei Goldmedaillen und eine Bronzemedaille im Taekwondo.Zuvor gewannen Park Tae-joon in der Gewichtsklasse bis 58 kg der Männer und Kim Yu-jin in der Gewichtsklasse bis 57 kg der Frauen jeweils Gold.Für das südkoreanische Team stehen damit insgesamt 13 Gold-, acht Silber- und neun Bronzemedaillen zu Buche. Erstmals nach 12 Jahren wurde damit die Marke von 30 Medaillen wieder überschritten.