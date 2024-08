Park Hye-jeong gewinnt Silber im Gewichtheben der Frauen über 81 kg

Photo : YONHAP News

Gewichtheberin Park Hye-jeong hat sich bei den Olympischen Spielen in Paris in der Gewichtsklasse über 81 Kilogramm die Silbermedaille gesichert.Park schaffte am Sonntag 131 Kilogramm im Reißen und 168 Kilogramm im Stoßen. Insgesamt kam sie auf 299 kg.Gold ging an die Chinesin Li Wenwen (309 kg), Bronze an Emily Campbell aus Großbritannien (288 kg).Südkoreas Gewichtheber waren bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio leer ausgegangen. In Paris konnte Park am letzten Wettkampftag die einzige Medaille für die Gewichtheber gewinnen.Es ist damit die erste Medaille für Südkorea im Gewichtheben seit acht Jahren. Südkoreas Bilanz im Gewichtheben bei Olympischen Spielen verbesserte sich auf drei Gold-, sieben Silber- und sieben Bronzemedaillen.