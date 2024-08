Seong Seung-min gewinnt Bronze im Modernen Fünfkampf der Frauen

Photo : YONHAP News

Die Moderne Fünfkämpferin Seong Seung-min hat bei den Olympischen Spielen in Paris die Bronzemedaille gewonnen.Sie beendete den Wettkampf im Schlosspark von Versailles am Sonntag mit einer Gesamtpunktzahl von 1.441 Punkten im Fechten, Reiten, Schwimmen und Laser-Run.Gold ging an Michelle Gulyas aus Ungarn, Silber an die Französin Elodie Clouvel.Zuvor hatte noch nie eine Asiatin eine olympische Medaille im Modernen Fünfkampf gewonnen.Die Südkoreanerin Seong konnte somit mit ihrem Medaillenerfolg Geschichte schreiben.