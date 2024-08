Präsident Yoon nominiert Vizejustizminister Shim Woo-jung als Generalstaatsanwalt

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Vizejustizminister Shim Woo-jung als Generalstaatsanwalt nominiert.Das gab der Stabschef im Präsidialamt, Chung Jin-suk, am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Seoul bekannt.Shim sei ein ausgewiesener Experte für Strafverfahren und kenne sich innerhalb der Staatsanwaltschaft aus. Zudem bringe er eine feste Überzeugung mit, was die Etablierung von Rechtsstaatlichkeit anbelange.Er soll auf Lee One-seok folgen, dessen zweijährige Amtszeit im kommenden Monat endet.Shim begann seine Laufbahn im Jahr 2000 als Staatsanwalt in der Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Zentral. Dort sowie im Justizministerium und in der Obersten Staatsanwaltschaft bekleidete er später verschiedene hohe Posten.