Halbleiter und Autos erreichen mit über 30 Prozent Rekordanteil an Südkoreas Ausfuhren

Photo : YONHAP News

Der Anteil der Halbleiter und Autos an den südkoreanischen Gesamtexporten ist im zweiten Quartal auf den bisher höchsten Stand gestiegen.Laut dem Statistiksystem K-stat des Koreanischen Verbandes für Internationalen Handel (KITA) erreichten Halbleiter im zweiten Vierteljahr mit 20,3 Prozent den höchsten Anteil an den gesamten Ausfuhren des Landes. Auf dem zweiten Platz folgten Autos mit 11,4 Prozent Anteil.Beide Warengruppen machten gemeinsam 31,7 Prozent aus, was einem neuen Quartalsrekord entspricht.Ihr Anteil hatte im Schlussquartal 2017 mit 26,9 Prozent erstmals die 25-Prozent-Schwelle übertroffen. Der bisherige Rekord war im Auftaktquartal dieses Jahres aufgestellt worden und lag bei 29,7 Prozent.Der Wert der exportierten Halbleiter und Autos belief sich im zweiten Quartal auf 54,3 Milliarden Dollar, was ebenfalls ein neuer Quartalsrekord ist.