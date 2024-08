Südkorea und USA setzen diese Woche Gespräche über Verteidigungskosten fort

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA setzen diese Woche ihre Verhandlungen über die Aufteilung der Stationierungskosten der US-Truppen in Korea fort.Wie das US-Außenministerium am letzten Freitag (Ortszeit) mitteilte, finde die sechste Gesprächsrunde für den Abschluss des zwölften Special Measures Agreement (SMA) von Montag bis Mittwoch in Washington statt.Es wird erwartet, dass beide Seiten bei der neuen Runde in vollem Umfang über die wichtigsten Streitpunkte verhandeln werden, darunter die Höhe des südkoreanischen Beitrags für die US-Militärpräsenz und die Festlegung der Steigerungsrate.Unmittelbar nach der vierten Runde sagte ein Beamter des südkoreanischen Außenministeriums, dass es intensive und tiefgründige Diskussionen über die größten Anliegen beider Seiten gegeben habe.Die US-Botschaft in Seoul erklärte, dass beide Seiten auf das gemeinsame Ziel zusteuern würden. Als solches wurde ein für beide Seiten akzeptables Abkommen genannt, das für die gemeinsame Sicherheit förderlich ist.Beide Seiten hatten am 23. April auf Hawaii ihre Gespräche über das zwölfte SMA aufgenommen und bis 25. April verhandelt. Die zweite Gesprächsrunde war Ende Mai in Seoul erfolgt, die dritte Mitte Juni in Washington. Nach der vierten Runde Ende Juni in Seoul waren sie am 10. Juli in Seoul zur fünften dreitägigen Verhandlungsrunde zusammengekommen.