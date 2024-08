Japan protestiert gegen Südkoreas Meeresuntersuchung nahe Dokdo

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat nach eigenen Angaben hart gegen eine südkoreanische Meeresuntersuchung in der Umgebung von Dokdo protestiert.Das Außenministerium in Japan gab in einem Pressematerial am Sonntag bekannt, man habe bestätigt, dass das südkoreanische Vermessungsschiff „Haeyang 2000“ in der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans südwestlich von Dokdo "eine Art Draht" ins Meer werfe.Der Generaldirektor für asiatische und ozeanische Angelegenheiten, Hiroyuki Namazu, habe beim Gesandten der südkoreanischen Botschaft in Tokio, Kim Jang-hyun, starken Protest erhoben und einen sofortigen Stopp der Untersuchung gefordert. Der Gesandte der japanischen Botschaft in Seoul, Mondo Yamamoto, habe gegenüber dem Generaldirektor für asiatische und pazifische Angelegenheiten im südkoreanischen Außenministerium, Kim Sang-hoon, ebenfalls protestiert, hieß es.Die japanische Regierung behauptet, dass Dokdo zum japanischen Hoheitsgebiet gehöre. Sie hat sich Südkoreas maritimen Erkundungen in der Umgebung der Felseninseln jedes Mal widersetzt.Die südkoreanische Regierung hat Japans Ansprüche jedes Mal zurückgewiesen und erklärt, dass Dokdo historisch, geografisch und völkerrechtlich eindeutig Südkoreas eigenes Territorium sei. Seoul könne keinerlei Ansprüche Japans auf seine Gebietshoheit akzeptieren.