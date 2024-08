Südkorea und USA beginnen nächste Woche Militärübung Ulchi Freedom Shield

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA halten vom 19. bis 29. August ihre jährliche gemeinsame Übung „Ulchi Freedom Shield“ (UFS) ab.Dies gaben der Vereinigte Generalstab Südkoreas und das gemeinsame Kommando Südkoreas und der USA am Montag bekannt.Es würden realistische Szenarien durchgespielt, darunter die steigende Bedrohung durch nordkoreanische Raketen, GPS-Störungen, Cyberangriffe und Bedrohungen an Land, auf See und in der Luft. Außerdem würden Lehren aus bewaffneten Konflikten in jüngster Zeit berücksichtigt.Schwerpunkt der Übung sei die Reaktion auf Nordkoreas Massenvernichtungswaffen. Mittels Multi-Domain-Operationen unter Einbezug verschiedener Ressourcen werde das südkoreanisch-US-amerikanische Bündnis seine Fähigkeiten und Bereitschaft zur Reaktion auf jegliche Provokation weiter stärken, hieß es.Es wird das erste gemeinsame Militärmanöver Südkoreas und der USA sein, seit beide Länder Mitte Juli gemeinsame Richtlinien für die nukleare Abschreckung und nukleare Operationen auf der koreanischen Halbinsel beschlossen.Von beiden Seiten hieß es aber, dass bei der bevorstehenden Übung kein Szenario für nukleare Operationen Südkoreas und der USA im Kontext der gemeinsamen Richtlinien berücksichtigt werde.