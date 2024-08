Präsident Yoon lobt koreanisches Olympia-Team

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die südkoreanische Delegation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gelobt.Sie habe den Bürgern viel Mut gemacht und diese tief berührt, schrieb Yoon am Sonntag auf Facebook. Alle Bürger würden die 17 Tage der Olympischen Spiele nie vergessen.Yoon würdigte die Bemühungen aller Athleten und Trainer, die an den Spielen in Paris teilgenommen hatten. Er sei wirklich stolz auf sie.Yoon rief die Athleten auf, sich weiterhin Herausforderungen zu stellen. Er versprach, gemeinsam mit den Bürgern den nationalen Sport zu unterstützen, dessen Zukunft in den Händen der Athletinnen und Athleten liege.