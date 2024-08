Ausfuhren in ersten zehn Augusttagen um 16 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten zehn Tagen dieses Monats gegenüber dem Vorjahr um mehr als 16 Prozent gestiegen.Nach Angaben des Zollamtes am Montag belief sich das Exportvolumen vom 1. bis 10. August auf 15,5 Milliarden Dollar. Das sind 16,27 Prozent oder 2,21 Milliarden Dollar mehr als im selben Vorjahreszeitraum.Nach Warengruppen betrachtet, legten die Halbleiterexporte um 42,1 Prozent zu. Bei Erdölprodukten wurde ein Zuwachs von 5,5 Prozent verzeichnet, bei Personenkraftwagen ein Wachstum von 63,9 Prozent.Die Lieferungen nach China stiegen um 10,7 Prozent, die in die USA um 27,7 Prozent. Auch gegenüber Vietnam und der Europäischen Union konnte Südkorea Exportzuwächse von jeweils 3,6 und 18,2 Prozent verbuchen. Dagegen schrumpften die Exporte nach Singapur um 29,8 Prozent.Die Einfuhren zogen in dem Zeitraum um 13,4 Prozent oder 2,17 Milliarden Dollar im Vorjahresvergleich auf 18,4 Milliarden Dollar an.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von 293,4 Millionen Dollar verbucht.