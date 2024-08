Geheimdienst NIS hält internationale Veranstaltung zu Cybersicherheit ab

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Nachrichtendienst NIS hält im September eine internationale Veranstaltung zur Cybersicherheit ab.Die Behörde gab in Material für die Presse am Montag bekannt, dass sie gemeinsam mit dem Nationalen Sicherheitsforschungsinstitut vom 10. bis 12. September im Messezentrum COEX in Seoul den ersten Cyber Summit Korea (CSK) veranstalten werde.Der CSK 2024 ist eine von Südkorea geleitete internationale Veranstaltung mit dem Ziel, dass nicht einzelne Länder, sondern die internationale Gemeinschaft gemeinsam proaktiv und aktiv gegen Cyberbedrohungen vorgehen sollte, bei denen fortschrittliche Technologien missbraucht werden.Der erste CSK findet unter dem Thema „Ein Schritt voraus für die globale Cybersicherheit – am Beginn des KI-, Quanten- und Weltraumzeitalters“ statt.Auf dem Programm stehen ein Treffen zum internationalen Informationsaustausch, eine Konferenz, die internationale Cybersicherheitsübung APEX und der Cyberverteidigungswettbewerb CCE (Cyber Conflict Exercise). Auch sind eine Ausstellung über die Cybersicherheit sowie Werbestände geplant.