Präsident Yoon wechselt Verteidigungsminister und nationalen Sicherheitsberater aus

Präsident Yoon Suk Yeol hat den Leiter des Präsidialen Sicherheitsdienstes Kim Yong-hyun als Verteidigungsminister nominiert.Der derzeitige Verteidigungsminister Shin Won-sik soll neuer nationaler Sicherheitsberater werden.Diese Personalentscheidungen gab der präsidiale Stabschef Chung Jin-suk am Montag bekannt.Er präsentierte den Ministerkandidaten Kim als Experten für nationale Verteidigung und Sicherheit, der viele wichtige Ämter im Militär innehatte.Zu Shin hieß es, er werde aufgrund seiner reichen Erfahrung und des Wissens im Bereich Verteidigung und Sicherheit sowie seines hohen Verständnisses für anstehende Sicherheitsangelegenheiten als amtierender Minister als geeignete Person betrachtet, die die Verantwortung für die Sicherheit übernehmen soll.Chung gab auch die Entscheidung des Staatspräsidenten bekannt, den Posten eines Sonderberaters für auswärtige Angelegenheiten und Sicherheit einzuführen, um sich um strategische Aufgaben verbunden mit wichtigen nationalen Interessen zu kümmern. Für den Posten sei der nationale Sicherheitsberater Chang Ho-jin vorgesehen.Chang sei ein Experte für die Beziehungen zwischen Nordkorea und den USA und kenne sich in auswärtigen Angelegenheiten in Bezug auf die vier größten Nachbarländer aus.Yoon nominierte außerdem Ahn Chang-ho, ehemaliger Richter am Verfassungsgericht, für den Vorsitz der Nationalen Menschenrechtskommission.