Yoon kam mit Ex-Präsident Lee Myung-bak zu Abendessen zusammen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist am Montag mit dem ehemaligen Präsidenten Lee Myung-bak und seiner Frau Kim Yoon-ok im Präsidialamt zu einem Abendessen zusammengekommen.Auch First Lady Kim Keon-hee und Yoons Stabschef Chung Jin-suk waren beim ersten offiziellen Abendessen von Yoon und Lee seit Yoons Amtsantritt anwesend.Im August 2023 war es zu einer kurzen Begegnung zwischen Yoon und Lee bei der Trauerfeier für Yoons Vater gekommen.Im Dezember 2022 hatte Yoon eine Sonderbegnadigung Lees beschlossen. Lee verbüßte damals eine 17-jährige Haftstrafe wegen Bestechung und Veruntreuung.Berichten zufolge habe es einen offenen Meinungsaustausch über verschiedene Themen gegeben. Unter anderem soll über das Projekt für den Bau eines Atomkraftwerks in der Tschechischen Republik gesprochen worden sein. Ein südkoreanisches Unternehmen hatte vor kurzem faktisch den Zuschlag für das Projekt erhalten.