Koreanisches Paralympics-Team kommt zu Antrittszeremonie zusammen

Photo : YONHAP News

Am Montag hat eine Zeremonie zur Bildung der südkoreanischen Delegation für die Paralympischen Sommerspiele 2024 in Paris stattgefunden.An der Veranstaltung im Seoul Olympic Parktel nahmen etwa 250 Personen teil, darunter der Präsident des Koreanischen Paralympischen Komitees, Jung Jin-owan, der Minister für Kultur, Sport und Tourismus, Yu In-chon, und der Chef de Mission Bae Dong-hyun.Yu sagte in seiner Rede, das Leben der Athletinnen und Athleten sei selbst ein Drama. Er äußerte die Hoffnung, dass sie ihre Fähigkeiten bei den Paralympics in Paris vollständig entfalten würden.Südkorea wird eine 177-köpfige Delegation, darunter 83 Athleten in 17 Sportarten und 94 Funktionäre, zu den Paralympischen Spielen in Paris entsenden. Das Land will mindestens fünf Goldmedaillen gewinnen und unter den 20 besten Nationen in der Gesamtwertung stehen.Die Paralympics in Paris finden vom 28. August bis 8. September statt.