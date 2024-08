Kultur Fotos von Korea vor über 100 Jahren aus Archiv deutschen Klosters vorgestellt

Von deutschen Missionaren gemachte Fotos zu Kultur und Leben in Korea vor mehr als 100 Jahren sind vorgestellt worden.



Die Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland gab am Montag in Seoul die Ergebnisse ihrer Nachforschung über die Fotografien von Korea im Archiv der Erzabtei Sankt Ottilien in Deutschland bekannt.



Die Stiftung hatte von 2021 bis 2022 eine Bestandsaufnahme der in dem Archiv befindlichen Fotos von Korea durchgeführt, die Bildqualität verbessert und die ermittelten Daten analysiert. Nun wurde ein Bericht darüber veröffentlicht.



Die Fotos von Korea im Archiv der Erzabtei St. Ottilien waren von Benediktiner-Missionaren aufgenommen worden, die seit 1909 nach Korea entsandt worden waren.



Dazu zählen auch farbige Fotos, die Erzabt Norbert Weber während seines Besuchs in Korea 1911 mittels der damaligen Technologie zur Fertigung farbiger Fotografien „Autochrom“ gemacht hatte.



Es wird erwartet, dass die Daten für verschiedene Forschungsfelder verwendet werden können.