Seoul erwägt wegen Gefahr von Mega-Beben in Japan Verschärfung von Reisewarnung

Photo : YONHAP News

Südkoreas Außenministerium überprüft angesichts des erhöhten Risikos eines Mega-Erdbebens in Japan, ob die Reisewarnung verschärft werden muss.Die Entwicklungen in Japan würden genau beobachtet, sagte ein Beamter des Außenministeriums am Montag.Unter anderem würden Notfallkontakt-Netze der Südkoreaner in Japan überprüft. Japan-Reisende würden per Kurznachrichten vor Beben und Tsunamis sowie Risikogebieten gewarnt, hieß es weiter.Japans meteorologische Behörde (JMA) hatte am 8. August nach einem Erdbeben der Stärke 7,1 vor der Küste der Präfektur Miyazaki vor einem möglichen Mega-Beben im Nankai-Trog gewarnt.Im Nankai-Trog, der sich von der Küste der Präfektur Shizuoka bis in Gewässer südlich von Shikoku und östlich von Kyushu erstreckt, kommt es alle 100 bis 150 Jahre zu einem Erdbeben der Stärke 8 oder höher.Die japanische Regierung befürchtet im Falle eines solchen Mega-Erdbebens ähnlich große Schäden wie bei der Großen Erdbebenkatastrophe Ost-Japans im Jahr 2011. Damals waren mehr als 15.000 Menschen ums Leben gekommen.