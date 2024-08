Hitze treibt Stromnachfrage auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die lang anhaltende Hitze hat die Stromnachfrage auf ein Rekordhoch getrieben.Die Strombörse veröffentlichte am Dienstag eine Schätzung, wonach die Gesamtnachfrage zwischen 14 und 15 Uhr am Montag einen neuen Rekordstand von 102,327 Gigawatt erreichte. Damit sei der bisherige Rekord von 100,571 Gigawatt übertroffen worden, der am 7. August letzten Jahres aufgestellt worden war.Die Gesamtnachfrage ist die Summe der offiziell festgestellten Nachfrage auf dem Strommarkt und der Nachfrage außerhalb des Strommarktes, darunter die Photovoltaik-Stromerzeugung für den Eigenbedarf.Als Grund für den Rekordwert wird die anhaltende Hitze genannt. Laut Daten der Website zur Wettervorhersage der nationalen meteorologischen Behörde wurden am Montag in Seoul 34,1 Grad gemessen. Die Hauptstädter erlebten den 23. Tag in Folge eine Tropennacht.