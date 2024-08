Kospi kann zulegen

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag zulegen können.Für den Kospi ging es um 0,12 Prozent auf 2.621,5 Zähler nach oben.Die Anleger blieben vorsichtig, da in den USA diese Woche wichtige Daten zur wirtschaftlichen Lage präsentiert würden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Erhöhte Vorsicht vor der Bekanntgabe der Daten zur Inflation, den Umsätzen im Einzelhandel und den Arbeitslosenzahlen in den USA hätten einen weiteren Anstieg erschwert, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von Yonhap zitiert.Auch zunehmende Spannungen im Nahen Osten sorgten dafür, dass Liquidität nicht in riskantere Anlagen fließe, hieß es weiter.