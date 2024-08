Südkoreas erster militärischer Aufklärungssatellit einsatzbereit

Photo : YONHAP News

Südkoreas erster militärischer Aufklärungssatellit ist vollständig einsatzbereit.Der Satellit gilt als wichtiges Überwachungs- und Aufklärungsinstrument im gegen Nordkorea gerichteten Präventivschlagsystem Kill Chain.Die Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) gab am Mittwoch bekannt, dass der Satellit vom Verteidigungsministerium als "kampftauglich" eingestuft worden sei.Der Satellit war im vergangenen Dezember in Kalifornien gestartet und in seine Umlaufbahn gebracht worden. Anschließend wurden verschiedene Tests durchgeführt.Der Satellit ist mit einer elektrooptischen Kamera und einem Infrarot-Sensor ausgestattet.Nach DAPA-Angaben ist es der erste eigene Überwachungs- und Aufklärungssatellit des südkoreanischen Militärs. Damit ließen sich jederzeit Bilder aufnehmen. Verschiedene Ziele könnten dank einer der sehr hohen Auflösung präzise analysiert werden.Das Militär hatte im April dieses Jahres seinen zweiten Aufklärungssatelliten gestartet, der mit einem Synthetic Aperture Radar (SAR) ausgestattet ist. Noch in diesem Halbjahr soll der dritte Satellit gestartet werden.