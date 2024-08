VOA: Nordkorea entfernt Gleise auf innerkoreanischer Bahnstrecke in Industriezone Kaesong

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat offenbar Gleise auf der innerkoreanischen Bahnstrecke Gyeongui und dazugehörige Gebäude in der Industriezone Kaesong entfernt.Dies berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Mittwoch. Der Sender stützt sich dabei auf Satellitenaufnahmen, die vor kurzem vom Unternehmen für Erdbeobachtung Planet Labs gemacht wurden.Die zwei abgerissenen Gebäude hätten am 14. Juli noch gestanden. Deren Abriss müsse daher in den letzten ein bis drei Wochen erfolgt sein, hieß es.Die südkoreanische Regierung hatte Nordkorea zwischen 2002 und 2008 Sachdarlehen in Höhe von etwa 132,9 Millionen Dollar für Infrastrukturprojekte gewährt. Mit dem Geld sollten Eisenbahnstrecken, Straßen und Bahnhofsgebäude auf den nordkoreanischen Abschnitten der innerkoreanischen Bahnlinien Gyeongui und Donghae gebaut werden.Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte in seiner Rede vor der Obersten Volksversammlung im Januar gefordert, den nordkoreanischen Abschnitt der Gyeongui-Linie, vollständig zurückzubauen.Die grenzüberschreitende Strecke war ein Symbol des Austauschs und der Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd.