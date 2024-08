„Mission: Cross“ beliebtester nicht-englischsprachiger Film auf Netflix

Photo : YONHAP News

Der koreanische Netflix-Film „Mission: Cross“ begeistert ein immer größeres Publikum weltweit.Nach Angaben von Netflix am Mittwoch liegt der Film mit Stand 11. August mit insgesamt 4,5 Millionen Views bei den nicht-englischsprachigen Filmen an der Spitze. Die Spitzenplatzierung wurde innerhalb von drei Tagen nach dem Netflix-Start am 9. August erreicht.In Südkorea rangiert die Produktion an der Spitze in der Kategorie Filme. In elf Ländern, darunter Japan, Singapur und Taiwan, schaffte es der Film in die Top Ten.Regie führte Lee Myung-hoon. Hwang Jung-min spielt die Rolle eines ehemaligen Spezialagenten, der seine Vergangenheit verheimlicht und Hausmann wurde. Yum Jung-ah spielt seine Ehefrau, die Kriminalpolizistin ist. Das Ehepaar wird in eine große Sache hineingezogen.