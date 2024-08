In den letzten zwei Wochen immer mehr Corona-Infektionen bei Kindern

Photo : YONHAP News

Seit zwei Wochen steigt die Zahl der Corona-Infektionen bei Kindern stark an.Der nationale Verband der Kinderkrankenhäuser teilte am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit, dass seine 42 Kinderkliniken im Zeitraum 5. bis 9. August 1.080 Corona-Fälle bei Kindern gemeldet hätten. Das waren den Angaben zufolge 179 Prozent mehr Fälle als die 387 im Zeitraum 22. bis 26. Juli.Die meisten der infizierten Kinder hätten keine oder nur leichte Symptome, was eine Ausbreitung des Virus begünstige. Die für Seuchenbekämpfung zuständigen Behörden sollten noch vor dem Beginn des zweiten Schulhalbjahrs an Grundschulen Ende August konkretere Richtlinien erstellen.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und Prävention (KDCA) steigt die Zahl der stationär versorgten Corona-Patienten zurzeit wieder, nachdem seit Februar sinkende Zahlen verbucht worden seien. Als Grund für die neuerliche Ausbreitung wird vor allem die neue Omikron-Variante KP.3 gesehen.Hong Jung-ik, Generaldirektor der KDCA, wies darauf hin, dass sich das Zusammenkommen von Menschen nach den Schulferien und dem Urlaub auf die epidemische Lage auswirken könne. Als weiterer Grund für eine Sommerwelle wurde genannt, dass sich die Menschen häufiger in klimatisierten und damit geschlossenen Räumen aufhalten.