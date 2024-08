Börse schließt vierten Handelstag in Folge im Plus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Mittwoch den vierten Handelstag in Folge im Plus geschlossen.Der Index legte um 0,88 Prozent auf 2.644,5 Zähler zu.Schwache Erzeugerpreisdaten aus den USA hatten der US-Börse Auftrieb gegeben. Die Anleger sehen dies laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap als Hinweis auf eine baldige Zinssenkung durch die Fed.Der Kospi habe zugelegt, da ausländische Anleger aufgrund der verbesserten Stimmung wegen der US-Erzeugerpreisdaten für Juli koreanische Aktien gekauft hätten, wurde Lee Kyoung-min von Daishin Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.