Nordkorea wird im Dezember wieder Grenze für ausländische Touristen öffnen

Photo : YONHAP News

Ausländische Touristen dürfen laut einem Reisebüro in China ab Dezember wieder Nordkorea besuchen.Nordkorea werde den internationalen Tourismus nach Samjiyon und wahrscheinlich auch in den Rest des Landes wieder aufnehmen, teilte Koryo Tours, das in Peking ansässige Reisebüro, auf seiner Website am Mittwoch mit.Es sei von seinen Partnern in Nordkorea darüber informiert worden.Reisepläne und -routen könnten in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden, hieß es.Samjiyon liegt in der Nähe des Bergs Baekdu im nordkoreanischen Grenzgebiet zu China und ist ein Touristenort.Nordkorea hatte seit dem vergangenen Jahr seine Grenzen teilweise wieder geöffnet und mehrere Gruppen russischer Touristen ins Land gelassen.Koryo Tours hatte nach eigenen Angaben etwa 30 Jahre lang Touren nach Nordkorea angeboten, bevor das Land 2020 aufgrund der Corona-Pandemie seine Grenzen dichtgemacht hat.