Japans Premier Kishida schickt Opfergabe an umstrittenen Yasukuni-Schrein

Photo : YONHAP News

Der japanische Premierminister Fumio Kishida hat am Donnerstag, am Tag der Niederlage Japans im Zweiten Weltkrieg, eine Opfergabe an den umstrittenen Yasukuni-Schrein geschickt.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf einen Vertreter der regierenden Liberaldemokratischen Partei.Nach seinem Amtsantritt im Oktober 2021 hatte Kishida jedes Jahr Opfergaben an den Yasukuni-Schrein geschickt.Unterdessen besuchte eine Reihe von Kabinettsmitgliedern, darunter Verteidigungsminister Minoru Kihara und der Minister für wirtschaftliche Wiederbelebung, Yoshitaka Shindo, persönlich den Kriegsschrein in Tokio.Damit wurde der Schrein seit 2020 das fünfte Jahr in Folge am Tag der Niederlage im Zweiten Weltkrieg von amtierenden Kabinettsmitgliedern aufgesucht.Im Yasukuni-Schrein wird etwa 2,46 Millionen Kriegsgefallenen gedacht, die während und seit der Meiji-Restauration von 1868 auf der Seite der kaiserlichen Armeen ihr Leben ließen. Zu ihnen zählen auch 14 verurteilte Kriegsverbrecher der A-Klasse zur Zeit des Zweiten Weltkriegs.