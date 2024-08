Präsident Yoon schlägt innerkoreanische Gespräche auf Arbeitsebene vor

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die Einführung eines innerkoreanischen Beratungsgremiums vorgeschlagen.Das Angebot unterbreitete Yoon am Donnerstag in seiner Ansprache zum 79. Jahrestag der Unabhängigkeit Koreas in Seoul.Er betonte, die Unabhängigkeit Koreas sei das Ergebnis des Kampfes für die Freiheit. Jedoch bleibe die Unabhängigkeit unvollständig, solange die Teilung des Landes fortbestehe. Die Freiheit, die man genieße, müsse auf das gefrorene Königreich Nordkorea ausgedehnt werden. Dabei wies er darauf hin, dass die Menschen im Norden der Freiheit beraubt seien und unter Armut und Hunger litten.Yoon nannte es als Aufgabe, die Menschen in Nordkorea so zu verändern, dass sie die Einheit in Freiheit nachdrücklich ersehnen würden. Er versprach, mehrdimensionale Bemühungen um eine sinnvolle Verbesserung der Menschenrechte in Nordkorea zu unternehmen.Er schlug eine internationale Konferenz über Menschenrechte in Nordkorea vor, um den Diskurs über das Thema auszuweiten. Auch wurde die Absicht bekundet, einen Fonds für Freiheit und Menschenrechte in Nordkorea zu errichten, um private Initiativen zur Förderung der Freiheit und Menschenrechte der Nordkoreaner zu unterstützen.Yoon versprach auch, humanitäre Hilfe für die Gewährleistung des Rechts der Nordkoreaner auf Leben weiterhin anzustreben. Seoul werde auf humanitäre Hilfe für die Hochwasseropfer in Nordkorea nicht verzichten, obwohl das nordkoreanische Regime das Hilfsangebot erneut abgelehnt habe.Zugleich hieß es, dass Südkorea die Tür für einen Dialog mit Nordkorea weit offen halte. Yoon schlug vor, ein Dialog- und Beratungsgremium zwischen Süd- und Nordkorea auf Arbeitsebene zu errichten. Yoon nannte als mögliche Gesprächsthemen den Abbau der Spannungen, die wirtschaftliche Kooperation, den Personenverkehr, den kulturellen Austausch sowie Reaktionen auf Katastrophen und den Klimawandel. Auch könnten humanitäre Angelegenheiten, darunter die Frage von getrennten Familien, südkoreanischen Kriegsgefangenen sowie Entführten, besprochen werden, erklärte der südkoreanische Präsident.