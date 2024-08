500 umsatzstärkste Unternehmen melden im 2. Quartal verdoppelten Betriebsgewinn

Photo : YONHAP News

Die 500 umsatzstärksten Unternehmen in Südkorea haben im zweiten Quartal dieses Jahres ihren Betriebsgewinn verdoppeln können.Das gab CEO Score, ein Institut zur Bewertung von Unternehmensdaten, am Donnerstag anhand der Geschäftsergebnisse von 334 der 500 Unternehmen bekannt, die bis Mittwoch ihren Halbjahresbericht vorgelegt hatten.Der Gesamtumsatz dieser Unternehmen belief sich im zweiten Vierteljahr auf 779,48 Billionen Won (573 Milliarden Dollar). Dies entspricht einem Zuwachs von sieben Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Ihr Betriebsgewinn legte im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 107,1 Prozent auf 59,39 Billionen Won (43,6 Milliarden Dollar) zu.Die Ergebnisverbesserung wurde von Samsung Electronics und SK Hynix angeführt. Ihr Betriebsgewinn verbesserte sich aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach KI-Halbleitern um mehr als 18 Billionen Won (13 Milliarden Dollar).Batteriehersteller erlitten dagegen aufgrund einer vorübergehenden Nachfrageflaute auf dem Markt für Elektroautos einen kräftigen Gewinnrückgang. Auch in der Stahl- und Chemiebranche wurden als Folge der verschlechterten Lage auf dem Exportmarkt Rückgänge verbucht.