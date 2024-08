Hauptstädter erleben längste Serie an Tropennächten in letzten 118 Jahren

Photo : KBS News

In Seoul ist die längste Serie an Tropennächten in den letzten 118 Jahren verzeichnet worden.Die Temperatur in Seoul fiel zwischen 18.01 Uhr am Donnerstag und dem frühen Freitagmorgen nicht unter 26,8 Grad. Von einer Tropennacht wird gesprochen, wenn die Temperaturen zwischen 18.01 Uhr und 9 Uhr am folgenden Tag nicht unter 25 Grad sinken.Damit erlebten die Hauptstädter seit dem 21. Juli den 26. Tag in Folge eine Tropennacht.Dies ist die längste Serie an Tropennächten seit 1907, als die moderne Wetterbeobachtung in Seoul begann.Das Phänomen der Tropennächte wird voraussichtlich ab der zweiten Hälfte der kommenden Woche nachlassen.Unterdessen wurde in Busan 22 Tage in Folge eine Tropennacht gemeldet.Damit wurde die längste Serie an Tropennächten nach dem Beginn der modernen Wetterbeobachtung in Busan im Jahr 1904 registriert.