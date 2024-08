„Dynamite“ von BTS erreicht 800 Millionen Streams auf Japans Oricon

Photo : YONHAP News

Der Song „Dynamite“ von der K-Pop-Gruppe BTS hat laut den japanischen Oricon-Charts 800 Millionen Streams erreicht.Den Meilenstein hätten BTS als erste ausländische Interpreten erreicht, teilte die Agentur BigHit Music am Freitag mit.Bislang hatten sich lediglich die japanische Band Yoasobi und der japanische Liedermacher Yuuri an 800 Millionen Streams auf Oricon erfreut.„Dynamite“ hatte im April letzten Jahres 700 Millionen Streams auf Oricon erreicht. Nach etwa 16 Monaten konnte nun die 800-Millionen-Marke überschritten werden.„Dynamite“ wurde im August 2020 veröffentlicht und ist der erste englischsprachige Song der siebenköpfigen Band. Das Lied gelangte als erster K-Pop-Song an die Spitze der Billboard Hot 100.