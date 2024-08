Nordkorea bringt Hochwasseropfer vom Grenzgebiet in der Hauptstadt unter

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will nach eigenen Angaben die jüngste Hochwasserkatastrophe am Fluss Amrok in einen Wendepunkt für die Umgestaltung der Regionen wandeln.Dies habe Kim am Donnerstag in seiner Begrüßungsrede vor Einwohnern von Katastrophengebieten gesagt, die zu Notunterkünften in Pjöngjang gebracht wurden, wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag berichtete.Kim betonte, dass man die betroffenen Gebiete nicht nur wieder aufbauen, sondern auch zu einem Vorbild und Lehrbuch für die Urbanisierung, Modernisierung und Zivilisierung der ländlichen Regionen machen wolle.Kim hatte während seines Besuchs in Katastrophengebieten im Landkreis Uiju in der Provinz Nord-Pyongan im Grenzgebiet zu China am 8. und 9. August in Aussicht gestellt, gefährdete Gruppen, darunter Kinder, Schüler, Ältere, Patienten, behinderte Soldaten und Mütter mit kleinen Kindern, in Pjöngjang unterzubringen. Etwa 13.000 solcher Flutopfer sind mittlerweile in Pjöngjang eingetroffen.Sie werden in Pjöngjang bleiben, bis die Wiederaufbauarbeiten abgeschlossen sind.