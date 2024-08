Studie: Nur 418 chinesische Trostfrauen überlebten Folter und Zweiten Weltkrieg

Photo : YONHAP News

Lediglich 418 chinesische Opfer hatten einer Studie zufolge das japanische „Trostfrauen“-System im Zweiten Weltkrieg überlebt.Dies gehe aus einer Untersuchung des Forschungszentrums für chinesische Trostfrauen an der Pädagogischen Universität Shanghai hervor, berichtete die chinesische Tageszeitung „China Daily“ am Freitag. Die Untersuchung wurde über drei Jahrzehnte hinweg durchgeführt.Die Zahl der chinesischen Opfer der sexuellen Versklavung durch das japanische Militär wird auf mehr als 200.000 geschätzt. Lediglich 418 von ihnen hatten laut der Studie die Folter und den Krieg überlebt.359 der Überlebenden stammten vom chinesischen Festland, 59 aus Taiwan.Derzeit lebten nur noch sieben Überlebende auf dem chinesischen Festland.Der Leiter des Forschungszentrums, Su Zhiliang, sagte, Japan habe riesige Archive von Beweisen zerstört, als der Krieg zu Ende gegangen sei. Die Studie sollte in erster Linie dazu dienen, historische Wahrheiten aufzudecken, die Japan versucht habe zu verbergen.