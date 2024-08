Regierung rechnet weiter mit Erholung der Binnennachfrage

Photo : KBS News

Die südkoreanische Regierung hält weiter an ihrer Einschätzung nach einer Erholung der Binnennachfrage fest.Nachdem das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal aufgrund einer schwachen Inlandsnachfrage geschrumpft ist, geht die Regierung nun von einer langsamen Erholung aus.Diese Einschätzung teilte das Finanzministerium in seinem am Freitag veröffentlichten monatlichen Wirtschaftsbericht für August mit.In der Volkswirtschaft setze sich der Erholungstrend fort, indem sich bei starken Zuwächsen beim Export und im verarbeitenden Gewerbe eine langsame Erholung der Binnennachfrage abzeichne, hieß es.Das Ministerium sprach zudem von einer Fortsetzung des Erholungstrends, anstelle von einer Expansion zu sprechen.Dazu erklärte ein Ministerialer, dass der BIP-Rückgang im zweiten Quartal auf die schwache Binnennachfrage zurückzuführen sei. Dies reiche jedoch nicht aus, um die Einschätzung, dass die Konjunktur auf Erholungskurs sei, zu ändern. Unter anderem würden sich die Investitionen künftig verbessern, fügte er hinzu.