17 Elektroauto-Hersteller legen Batterielieferanten offen

Photo : YONHAP News

17 auf dem südkoreanischen Markt für Elektroautos präsentierte Automobilmarken haben mittlerweile die Batterielieferanten für ihre Elektromodelle offengelegt.Nach Angaben der Website des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr sowie der Internetauftritte der Automobilmarken haben bis Freitagvormittag 17 in- und ausländische Marken die Hersteller der Batterien bekannt gemacht, mit denen ihre Elektromodelle ausgerüstet wurden.Die Regierung hatte am Dienstag gefordert, dass alle Elektroauto-Hersteller Angaben zu den verbauten Batterien machen sollten. Anlass war ein Brand eines Elektroautos von Mercedes-Benz Anfang August in Incheon, der verheerenden Sachschaden verursacht hat.Einige Marken, darunter Hyundai Motor, Kia und BMW, hatten bereits zuvor freiwillig Informationen zu ihren Batterielieferanten veröffentlicht. Nach der Aufforderung der Regierung zogen weitere Hersteller nach.Wie verlautete, würden Rolls-Royce und Mini, die bisher keine Angaben veröffentlicht haben, noch im Laufe des Tages die Hersteller der Batterien nennen.Ein Ministeriumsbeamter sagte, die Regierung werde sich darum bemühen, die Sicherheit von Elektroautos zu steigern und das Recht der Öffentlichkeit auf Information zu gewährleisten.