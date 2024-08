Japanische Medien bewerten Yoons Ansprache zum Tag der Unabhängigkeit als außergewöhnlich

Photo : YONHAP News

Japanische Medien haben die Ansprache des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol zum Tag der Unabhängigkeit wegen fehlender Kritik an Japan als außergewöhnlich bewertet.Die Zeitung „Mainichi Shimbun“ schrieb am Donnerstag, dass in Ansprachen von Südkoreas Präsidenten zum Tag der Unabhängigkeit häufig Kritik an Japan wegen der Vergangenheit enthalten gewesen sei. In der Rede von Präsident Yoon, der die Beziehungen zu Japan für wichtig halte, habe es so wie im vergangenen Jahr keinerlei Kritik an Japan gegeben. Dies sei außergewöhnlich, hieß es.Die Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ meldete auch, dass Yoon in seiner Rede bei einer Veranstaltung zur Feier der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft weder die Beziehungen zu Japan noch historische Fragen direkt zur Sprache gebracht habe.Yoon sagte in der Ansprache bezüglich Japan nur, dass das Pro-Kopf-Einkommen Südkoreas letztes Jahr erstmals dasjenige Japans übertroffen habe. In der ersten Hälfte dieses Jahres habe sich der Rückstand Südkoreas auf Japan bei den Ausfuhren auf ein Rekordtief von 3,5 Milliarden Dollar verringert.Dazu sagte ein ranghoher Beamter des Präsidialamtes, die Rede deute darauf hin, dass die Republik Korea auf der Grundlage der Werte der Freiheit kontinuierlich ein Wirtschaftswachstum erzielt habe und so gewachsen sei, dass sie auf Augenhöhe mit Japan konkurrieren könne. Damit sei das Selbstvertrauen für die Beziehungen zu Japan gezeigt worden.