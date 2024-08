Südkorea, USA und Japan veröffentlichen gemeinsame Erklärung zum Jahrestag des Gipfels in Camp David

Photo : YONHAP News

Die Staatschefs von Südkorea, den Vereinigten Staaten und Japan haben eine gemeinsame Erklärung zum ersten Jahrestag des Gipfels in Camp David veröffentlicht.In der am Sonntag veröffentlichten Erklärung würdigten Präsident Yoon Suk Yeol, US-Präsident Joe Biden und der japanische Premierminister Fumio Kishida die Fortschritte bei der dreiseitigen Zusammenarbeit seit ihrem ersten Gipfeltreffen in Camp David.Die damals festgelegten Grundsätze bewerteten sie als Fahrplan für eine beispiellose Kooperation. Für das gemeinsame Ziel der regionalen und globalen Sicherheit sowie Wohlstandsförderung werde weiterhin zusammengearbeitet.Sie bekräftigten ihr Versprechen, Frieden und Stabilität in der Indopazifik-Region zu wahren. Auch die größten globalen Herausforderungen wolle man gemeinsam in Angriff nehmen.Gleiches gelte für regionale Provokationen und Bedrohungen, die gemeinsame Interessen und Sicherheit direkt beträfen.Zudem wurde in der Erklärung unerschütterliches Vertrauen darin zum Ausdruck gebracht, dass die trilaterale Zusammenarbeit für eine prosperierende Zukunft unerlässlich ist.