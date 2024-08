Südkorea und USA beginnen Militärübung Ulchi Freedom Shield

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA haben am Montag ihre gemeinsame Übung „Ulchi Freedom Shield“ (UFS) begonnen.Bei der bis zum 29. August dauernden Übung soll es deutlich mehr gemeinsame Feldmanöver als im vergangenen Jahr geben.Nach Angaben von Südkoreas Vereinigtem Generalstab (JCS) liegt in diesem Jahr der Schwerpunkt auf der Reaktion auf Nordkoreas Massenvernichtungswaffen. Unter Einbezug verschiedener Ressourcen an Land, auf See, in der Luft sowie im Cyber- und Weltraum würden Multi-Domain-Operationen durchgeführt. Ziel sei es, die Fähigkeiten und Bereitschaft des südkoreanisch-amerikanischen Bündnisses zur Reaktion auf jegliche Provokation weiter zu stärken.Wie der JCS weiter mitteilte, beteiligt sich das südkoreanische Militär auch an der Übung der Regierung für die Kriegsbereitschaft. Damit soll die Fähigkeit zum Führen eines umfassenden Verteidigungskriegs verbessert werden.Die Regierung hält in Verbindung mit der Übung UFS vom heutigen Montag bis Donnerstag die landesweite Übung Ulchi ab, um für eine nationale Notfallbereitschaft zu sorgen.Ulchi ist eine jährliche landesweite Übung für den Ernstfall. Das Land soll damit besser in die Lage versetzt werden, sich und seine Bürger in einem Krieg oder einer anderen vergleichbaren nationalen Notlage zu schützen.