Nordkorea kritisiert gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat die jährliche gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA „Ulchi Freedom Shield“ als Übung für einen Aggressionskrieg kritisiert.Die Kritik kam vom Institut für Amerikastudien des nordkoreanischen Außenministeriums und wurde am Sonntag von der Nachrichtenagentur KCNA publik gemacht.Je häufiger die USA und ihre Vasallenstaaten kollektive militärische Provokationen begingen, desto stärker werde die Abschreckung zur Neutralisierung der Bedrohung und zur Gewährleistung von Frieden und Stabilität in der Region und der Welt, hieß es.Das Institut wies darauf hin, dass auch Mitgliedstaaten des UN-Kommandos an der Übung teilnehmen würden. Ulchi Freedom Shield sei die größte Militärübung in der asiatisch-pazifischen Region und eine aggressive multinationale Machtdemonstration, an der auch NATO-Mitglieder beteiligt seien.Es sei typisch für die USA, eine einseitige und absolute Sicherheit auf Kosten der Sicherheitsinteressen anderer Länder zu verfolgen. Nordkorea werde seine ernsten Bemühungen fortsetzen, um das Sicherheitsumfeld auf der koreanischen Halbinsel und in der Region zu seinen Gunsten zu verändern, betonte das Institut.