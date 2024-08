Präsident Yoon fordert Stärkung der Kriegsbereitschaft

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat eine Stärkung der Kriegsbereitschaft gefordert.Man müsse auf einen umfassenden Krieg vorbereitet sein, für den alle Angehörigen des Staates ihre Kräfte bündeln, sagte Yoon auf der Kabinettssitzung am Montag.Anlass für die Äußerung war das heute begonnene Militärmanöver „Ulchi Freedom Shield“ mit den USA.Die Erscheinungsformen des Kriegs hätten sich sehr verändert. Eine klare Grenze zwischen der militärischen und der zivilen Sphäre lasse sich nur schwer ziehen, sagte Yoon.Südkorea sei mit Provokationen und Drohungen Nordkoreas konfrontiert, die weltweit am rücksichtslosesten und irrationalsten seien.Ein Krieg könnte jederzeit ausbrechen, das hätten der Krieg in der Ukraine und der Konflikt im Nahen Osten gezeigt.Zur diesmaligen Übung sagte Yoon, dass der Schwerpunkt auf einem integrierten Vorgehen in verschiedenen Krisensituationen liege. Dazu zählten komplexe militärische Provokationen und Schläge gegen wichtige staatliche Einrichtungen. Auch nordkoreanische Provokationen in der Grauzone fielen darunter.Yoon erwähnte auch, dass Soldaten mehrerer Mitgliedstaaten des UN-Kommandos an der Übung teilnehmen würden. Dies solle als Gelegenheit für die Stärkung der Solidarität mit der internationalen Gemeinschaft genutzt werden, forderte er.