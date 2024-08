Koreas Baseball-Liga stellt Zuschauerrekord auf

Photo : YONHAP News

Die koreanische Profi-Baseball-Liga KBO League hat einen Zuschauerrekord aufgestellt.Wie die Koreanische Baseball-Organisation (KBO) mitteilte, besuchten 91.527 Zuschauer die fünf Spiele am Sonntag.Damit stieg die gesamte Zuschauerzahl in der Saison 2024 auf den Rekordstand von 8,47 Millionen.Bislang sind 80 Prozent der Spiele der laufenden regulären Saison beendet. Die Bestmarke aus der Saison 2017 wurde aber schon jetzt übertroffen.Die durchschnittliche Zuschauerzahl pro Partie beträgt 14.792. Bleibt das Zuschauerinteresse auf dem gegenwärtigen Niveau, kann in dieser Spielzeit auch die Zehn-Millionen-Marke übertroffen werden. Der Sprung über die Marke von neun Millionen Zuschauern gilt praktisch als sicher.