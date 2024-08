Kim Min-hee gewinnt Darstellerpreis bei Locarno Filmfestival

Photo : YONHAP News

Die koreanische Schauspielerin Kim Min-hee hat beim Locarno Filmfestival den Preis für die beste schauspielerische Leistung gewonnen.Kim wurde bei der Preisverleihung am Samstag (Ortszeit) in Locarno für ihre Rolle im neuen Film des Regisseurs Hong Sang-soo „By the Stream“ (Suyoocheon) ausgezeichnet.In dem Streifen geht es um eine Dozentin an einer Frauenuniversität, die ihren Onkel, einen einst bekannten Schauspieler und Theaterregisseur, einlädt, um ein kurzes Bühnenstück an ihrer Uni zu inszenieren.Beim Filmfestival von Locarno werden vorwiegend experimentelle Autorenfilme vorgestellt. Es findet immer im August im schweizerischen Ferienort Locarno statt. Seit dem vergangenen Jahr werden die Preise für die beste Schauspielleistung genderneutral verliehen.