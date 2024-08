Zahl der Selbstständigen sechsten Monat in Folge rückläufig

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist die Zahl der Selbstständigen den sechsten Monat in Folge gesunken.Nach Angaben des Statistikamtes am Montag gab es im Juli 5,721 Millionen Selbstständige. Dies seien 62.000 weniger als ein Jahr zuvor.Seit Februar geht die Zahl der Selbstständigen zurück. Einen Rückgang über einen Zeitraum von sechs Monaten hatte es zuletzt während der Corona-Pandemie gegeben.Als Grund für die Entwicklung wird vermutet, dass immer mehr Selbstständige mit geringem Einkommen wegen eines schwachen Konsums, hoher Personalkosten und Zinsen zur Aufgabe ihres Geschäfts gezwungen sind.Ein Forscher des Koreanischen Instituts für Kleinunternehmen forderte von der Politik die Ausarbeitung von Maßnahmen, damit Selbstständige nach der Geschäftsaufgabe ohne Weiteres als Angestellte ins Berufsleben zurückkehren können.