Zahl der Hitzetage in Südkorea verdoppelt

Photo : KBS News

In Südkorea hat sich die Zahl der Hitzetage in diesem Sommer verdoppelt.Nach Angaben des Wetteramtes wurde dieses Jahr bis zum 17. August im Landesschnitt an 18,9 Tagen ein Tageshöchstwert von mindestens 33 Grad gemeldet.Das sind etwa neun Tage mehr als der Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre von 9,5 Tagen.Es gab 15,9 Tropennächte, etwa zehn mehr als der Durchschnitt von 5,7 Tropennächten im selben Zeitraum in der Vergangenheit.Die deutlich gestiegene Zahl der Tropennächte in diesem Sommer wird auf die hohe Luftfeuchtigkeit zurückgeführt. Im August wurde bis Samstag eine durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit von 78 Prozent registriert. 2018 betrug die Luftfeuchtigkeit im selben Zeitraum durchschnittlich 73 Prozent.Die zurzeit hohe Luftfeuchte erklärte das Wetteramt mit häufigen Regenschauern und einem ständigen Zustrom heißer und feuchter Luft vom Rand des Nordpazifischen Hochs. Aus diesem Grund würden die Temperaturen auch in der Nacht kaum sinken.