Taifun Jongdari soll morgen Abend westliche Gewässer Koreas erreichen

Am Dienstagabend soll ein Taifun an Südkorea vorbeiziehen.Der Wirbelsturm soll Gewässer westlich der südkoreanischen Insel Jeju passieren und anschließend in Richtung Westmeer nach Norden ziehen.Nach Angaben des südkoreanischen Wetteramtes KMA bildete sich Taifun Nr. 9 gegen 3 Uhr am heutigen Montag 360 Kilometer südwestlich der japanischen Insel Okinawa.Der Taifun soll zunächst über das Ostchinesische Meer nach Norden ziehen und gegen 21 Uhr am Dienstag Gewässer 50 Kilometer südsüdöstlich der Insel Heuksan erreichen.KMA prognostizierte, dass sich der Taifun bei Erreichen des Westmeeres zu einem tropischen Tiefdruckgebiet abgeschwächt haben wird.Von Dienstagabend bis Mittwochmorgen werden nach Angaben der Behörde auf Jeju, an der Südküste Koreas und insbesondere in der Umgebung des Bergs Jiri dennoch starke Regenfälle von über 30 Millimeter pro Stunde erwartet.Den Namen des Taifuns Nr. 9 „Jongdari“ hatte Nordkorea vorgeschlagen.